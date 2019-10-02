Роскошный внедорожник Bentley 300 тыс. долларов засняли в областном центре

Один из самых популярных элитных внедорожников в Украине можно встретить не только в Киеве.

Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 301 км/ч topgir.com.ua

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В Кропивницком засняли крутой Bentley Bentayga. Да, один из самых популярных элитных внедорожников в Украине можно встретить не только в Киеве и других больших городах. Об этом сообщает ТопЖыр.

Внедорожник на фоне старой постройки выглядит очень странно. Особенно, учитывая, что он такой яркий.

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На фото запечатлена топовая версия Bentayga с 6,0-литровым 608-сильным W12 твин-турбо. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 301 км/ч. Цена Бентли Бентайга - от $300 тыс.

На фото запечатлена топовая версия Bentayga с 6,0-литровым 608-сильным W12 твин-турбо topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что на видео показали перетягивание каната Porsche Cayenne, Bentayga и Mercedes AMG.