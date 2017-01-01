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В Европе продают украинское ретроавто за 1400 евро

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Несмотря на присутствие ржавчины, автомобиль в целом в неплохом состоянии.
В Европе продают украинское ретроавто за 1400 евро
© autoscout24.fr
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В Европе продают украинское ретроавто за 1400 евро
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На интернет аукционах в ЕС можно без проблем найти множество интересных ретроавтомобилей. Обычно это западные машины, но нередко можно встретить и советские авто, которые пользуются неплохим спросом.

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Так, на французском сайте недавно выставили на продажу “Запорожец“ ЗАЗ-968М, который был выпущен в апреле 1990 года. И, да, для Европы это уже ретроавто.

Сообщается, что сама машина находится в Австрии, но ее могут доставить покупателю. У ЗАЗ заводится двигатель и рабочая трансмиссия.

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Интересно, что на тахометре пятизначное значение - пробег “Запорожца“ всего 53 563 км.

Несмотря на присутствие ржавчины, автомобиль в целом в неплохом состоянии и продается за 1400 евро. С необходимыми документами у него тоже все нормально.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время могут презентовать кроссовер на базе Nissan Leaf.

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Теги: Запорожец, ретроавто, ЕС
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