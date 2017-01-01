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В Сети показали самый причудливый тюнинг "горбатого" Запорожца

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У “Горбатого“ почему-то спереди появилась хромированная решетка радиатора, расширены крылья.
В Сети показали самый причудливый тюнинг "горбатого" Запорожца
© topgir.com.ua
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В Сети показали самый причудливый тюнинг "горбатого" Запорожца
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От забавных и интересных тюнингов Запорожца не устаешь никогда. В этот раз в центре внимания оказался стильный черно-белый ЗАЗ-965. Об авто рассказал ТопЖыр.

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У “Горбатого“ почему-то спереди появилась хромированная решетка радиатора, расширены крылья. Сзади установили антикрыло и фонари от Mercedes 124.

Еще более вызывающе выглядит салон. Здесь вам и красная кожа, и вставки “под зебру“ на креслах и потолке. Появился даже люк в крыше. Двигатель у машины не оригинальный - 27-сильный мотор от более позднего ЗАЗ-966.

Ранее сообщалось, что будет, если установить в BMW X5 двигатель от Газели - видео.

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Теги: Запорожец, тюнинг, интересный тюнинг
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