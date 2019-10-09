ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине с начала года
Наиболее популярны автомобили возрастом до 5 лет (52%).
С начала года в Украине получили регистрацию почти 5,5 тыс. электрокаров. 91% из них - б/у из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.
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Наиболее популярны автомобили возрастом до 5 лет (52%). Еще 39% - возрастом пять лет и больше. Новых автомобилей всего 9%.
ТОП-5 самых популярных электроавтомобилей в Украине 2019 году
1. Nissan Leaf - 2 500 авто
2. Tesla Model S - 435 авто
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3. BMW i3 - 276 авто
4. Volkswagen e-Golf - 238 авто
5. Fiat 500e - 225 авто
Ранее сообщалось, какую музыку безопасно слушать в авто.
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