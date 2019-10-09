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ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине с начала года

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Наиболее популярны автомобили возрастом до 5 лет (52%).
BMW i3 оказался на третьем месте по популярности
BMW i3 оказался на третьем месте по популярности
wikipedia.org

С начала года в Украине получили регистрацию почти 5,5 тыс. электрокаров. 91% из них - б/у из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

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Наиболее популярны автомобили возрастом до 5 лет (52%). Еще 39% - возрастом пять лет и больше. Новых автомобилей всего 9%.

ТОП-5 самых популярных электроавтомобилей в Украине 2019 году

1. Nissan Leaf - 2 500 авто

2. Tesla Model S - 435 авто

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3. BMW i3 - 276 авто

4. Volkswagen e-Golf - 238 авто

5. Fiat 500e - 225 авто

Ранее сообщалось, какую музыку безопасно слушать в авто.

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Теги: статистика, электрокары, ТОП-5
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Осталось 300 символов
Александр  (аноним)  09.10.2019, 16:55
Оценка:  0
Александр
Автомобили крутые, давно присматриваю себе что-то на электрике. Сначала взгляд упал на Nissan leaf потом начал смотреть другие модели. Но есть одно но! на нашем рынке цены запредельные на все модели которые меня интересовали, есть вариант пригона авто из США. Помогли здесь https://caramerica.com.ua
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