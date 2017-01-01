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ТОП-5 самых популярных б/у машин в сентябре

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Лидером перерегистрации стал Volkswagen Passat с показателем 1460 машин.
Volkswagen Passat 1998 года
Volkswagen Passat 1998 года
wikipedia.org

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В сентябре 2019 года в Украине получили первую регистрацию 23 тысячи б/у машин из-за границы. По сравнению с сентябрем 2018 года, это на 26% больше. Об этом сообщает Укравтопром.

Лидером перерегистрации стал Volkswagen Passat с показателем 1460 машин. Рейтинг популярности автомобилей по моделям смотрите ниже.

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ТОП-5 самых популярных б/у машин из-за границы в сентябре

  1. Volkswagen Passat - 1460 машин
  2. Renault Megane - 1300 машин
  3. Skoda Octavia - 1200 машин
  4. Volkswagen Golf - 900 машин
  5. Ford Focus - 800 машин

Ранее сообщалось, что в Украине почти вдвое уменьшилось количество угонов авто.

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Теги: статистика, машины, евробляхи, б/у машины
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