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Постройка Шулявского моста подорожала до 1 млрд грн - почему это подозрительно

Комментариев: 4
Работы продолжают возобновить в ближайшее время, но описанные выше факты уже успели вызвать подозрения у журналистов.
На август было выполнено работ только на 60 из 600 млн грн
На август было выполнено работ только на 60 из 600 млн грн
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Постройка нового Шулявского моста подорожала до 1,05 млрд гривен. Соответствующий проект подписал глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко 7 октября, сообщает издание “Наші гроші“.

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В 2018 году планировалось, что постройка моста обойдется менее, чем в 600 млн гривен.

Интересно, что в июне 2018 года ООО “Северно-украинский строительный альянс“ получил 598,49 млн грн на выполнение работ. К сентябрю компания получила уже 99,5% предоплаты. После этого работы практически остановились.

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Принадлежит ООО “Северно-украинский строительный альянс“ группе экс-нардепа Максима Микитася. После перевода большей части суммы и остановки работ Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

На август было выполнено работ только на 60 из 600 млн грн. Работы продолжают возобновить в ближайшее время, но описанные выше факты уже успели вызвать подозрения у журналистов.

Ранее сообщалось, что водитель слепо послушался указаний GPS-навигатора и оказался в реке - фото.

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Теги: дороги, коррупция, Кличко
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.10.2019, 15:16
Оценка:  +1
гость
У Кличко еще есть сомнения почему он всех достал?
korvin_ral    09.10.2019, 15:05
Оценка:  0
korvin_ral
Там с момента тендера схемы пошли. Виталик хорошо учится зарабатывать баблишко.
гость  (аноним)  09.10.2019, 14:50
Оценка:  0
гость
И что такого необычного?
Толку с этих подозрений.Сенсацию на ТВ выпустить и?
Люблю_Украину    09.10.2019, 14:36
Оценка:  +3
Люблю_Украину
Птенцы Петра Великого доделывают дела
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