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Зачем Bosch предлагает вешать на электроавтомобили взрывчатку

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Взрывы смогут изолировать источник питания в случае ДТП.
Взрывы стимулируют датчики, которые информируют электронику о аварии
Взрывы стимулируют датчики, которые информируют электронику о аварии
nissan.ua

Неожиданное решение для повышение безопасности электроавтомобилей пришло от Bosch. Немецкая компания предлагает размещать небольшую взрывчатку на батареях электрокаров, сообщает CarsCoops.

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В сообщении говорится, что Bosch разработала технологию, по которой небольшие контролируемые заряды взрывчатых веществ располагают на батарее электромобиля. Они могут изолировать источник питания в случае ДТП.

Взрывы стимулируют датчики, которые информируют электронику о аварии и активируют пиротехническую систему защитных выключателей.

Таким образом контролируемые взрывы смогут изолировать высоковольтные аккумуляторы от электрокара. Страх удара током после ДТП остается наверное самым распространенным опасением, связанным с использованием электроавтомобилей.

Ранее сообщалось, что восхитительный новый кроссовер Alfa Romeo показали на фото.

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Теги: технологии, электрокары, мир
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