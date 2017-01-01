Зачем Bosch предлагает вешать на электроавтомобили взрывчатку
Неожиданное решение для повышение безопасности электроавтомобилей пришло от Bosch. Немецкая компания предлагает размещать небольшую взрывчатку на батареях электрокаров, сообщает CarsCoops.
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В сообщении говорится, что Bosch разработала технологию, по которой небольшие контролируемые заряды взрывчатых веществ располагают на батарее электромобиля. Они могут изолировать источник питания в случае ДТП.
Взрывы стимулируют датчики, которые информируют электронику о аварии и активируют пиротехническую систему защитных выключателей.
Таким образом контролируемые взрывы смогут изолировать высоковольтные аккумуляторы от электрокара. Страх удара током после ДТП остается наверное самым распространенным опасением, связанным с использованием электроавтомобилей.
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