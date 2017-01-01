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Сколько стоит люксовый кроссовер Chery - известна цена

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Дизайн здесь полностью новый и передняя часть оформлена довольно эффектно.
Сколько стоит люксовый кроссовер Chery - известна цена
© Chery
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Сколько стоит люксовый кроссовер Chery - известна цена
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Китайские автокомпании становятся все более уверенными - кроме бюджетных авто начали появляться уже и премиальные авто. Об этом сообщает Автоцентр.

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Новый кроссовер Chery вышел под именем Exeed LX. Новинка построена на платформе Chery Tiggo 7 с колесной базой в 2 670 мм. Дизайн здесь полностью новый. Передняя часть оформлена довольно эффектно.

Правда корма все же не впечатляет, кроме соединенных светодиодной полосой фонарей. Внутри машина выглядит хорошо - дизайн простой и гармоничный, красивое сочетание различных материалов отделки и модное решение в виде цифрового щитка приборов, объединенного с экраном информационно-развлекательной системы.

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Мощный 4-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,6 л на 197 л.с. работающет в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. На домашнем рынке новинка будет стоить от 17,6 тыс долл.

Ранее сообщалось, что электрокар Peugeot 208 захотело купить неожиданное количество людей.

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Теги: китайские авто, люксовые авто, кроссовер
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