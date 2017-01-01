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Как автопилотники спасут людей от одиночества

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Учитывая, что пассажиры в беспилотниках будут располагаться по другому, что будет подталкивать пассажиров к общению.
Авто будет перевозить сразу несколько людей, которым по пути
Авто будет перевозить сразу несколько людей, которым по пути
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Сообщается, что каждый пятый житель США считает себя одиноким. Соцсети и другие блага, как ни странно, не помогают, а только усугубляют проблему.

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Выходом может стать появление беспилотных автомобилей, сообщает Forbes. По прогнозам, самоходные авто должны способствовать развитию сервисов совместного использования авто.

То есть авто будет перевозить сразу несколько людей, которым по пути, и это способствует появлению новых знакомых или друзей.

Учитывая, что пассажиры в беспилотниках будут располагаться по другому, что будет подталкивать пассажиров к общению. 

Ранее сообщалось, что постройка Шулявского моста подорожала до 1 млрд грн - почему это подозрительно.

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Теги: прогресс, автопилотник, общение
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