Пугающая статистика: В Украине за сутки погибло 18 человек в ДТП
Полиция предупреждает об опасности и напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения.
Понедельник, 14 октября, отметился целым рядом резонансных ДТП. О количестве пострадавших рассказала пресс-служба Нацполиции.
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Судя по публикации, за сутки в стране в результате ДТП погибло 18 человек. Еще 120 получили травмы.
Полиция предупреждает об опасности и напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения.
Ранее сообщалось о ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.
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