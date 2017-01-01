Пугающая статистика: В Украине за сутки погибло 18 человек в ДТП

Полиция предупреждает об опасности и напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения.

Судя по публикации, за сутки в стране в результате ДТП погибло 18 человек facebook.com

Понедельник, 14 октября, отметился целым рядом резонансных ДТП. О количестве пострадавших рассказала пресс-служба Нацполиции.

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Судя по публикации, за сутки в стране в результате ДТП погибло 18 человек. Еще 120 получили травмы.

Полиция предупреждает об опасности и напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось о ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.