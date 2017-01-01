ТОП-5 самых популярных новых авто в Украине с начала года - статистика
Всего с января по сентябрь было реализовано и поставлено на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей.
Появилась статистика самых популярных автомобилей в Украине с начала 2019 года. Информацию подготовила ассоциация “Укравтопром“.
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Всего с января по сентябрь было реализовано и поставлено на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей. Самые популярные из них смотрите ниже.
ТОП-5 самых популярных новых авто в Украине с начала 2019 года
1. KIA Sportage - 4 178 авто
2. Renault Duster - 3 503 авто
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3. Toyota RAV-4 - 2 978 авто
4. Renault Logan - 2 854 авто
5. Renault Sandero - 2010 авто
Ранее сообщалось, что рынок вырос на 6%: ТОП-5 самых популярных новых машин в сентябре.
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