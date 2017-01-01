Кабинет Министров отказывается от закупок маршруток "Богдан"

При этом чиновники не намерены покупать автобусы украинского производства.

Кабмин планирует приобретение для своих нужд трех пассажирских автобуса к концу 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на аукционной площадке Prozorro.

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В размещенном 11 октября объявлении стартовая стоимость лота составляет 12,6 млн грн. То есть цена единицы техники по предварительным данным составит 4,2 млн грн.

При этом чиновники не намерены покупать автобусы украинского производства. Хотя базовым требованиям, изложенным в тендерной документации, отвечают, например, некоторые модели “Богданов“. Им нужны автобусы турецкого производства Otokar Navigo.

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Кроме того, в Кабмине хотят, чтобы техника была оснащена турбодизельным мотором, ручной коробкой передач, подогревом зеркал и системами активной безопасности. Комфорт пассажиров будет обеспечиваться кондиционером, мультимедийной системой с телевизором, а также холодильником. Подрядчик также требует от поставщика предоставить двухлетнюю гарантию на технику.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали водителя с уровнем алкоголя в крови в 25 раз выше нормы.