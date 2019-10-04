В Житомире презентовали новый электроавтобус
У электробуса нет огромных аккумуляторов - их заменяют суперконденсаторы.
В Житомире провели презентацию новенького электроавтобуса, производства Белкоммунмаш. Об этом сообщает Автоцентр.
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Мероприятие провели в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины. У электробуса нет огромных аккумуляторов - их заменяют суперконденсаторы. Таким образом у автобуса запас хода всего 30 километров, зато полная зарядка длится всего 8 минут.
Облегченный кузов позволил увеличить пассажировместимость до 105 человек, он также приспособлен для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.
Ранее сообщалось, что представлен бюджетный электрогрузовик за 5000 долларов.
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