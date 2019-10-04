Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Житомире презентовали новый электроавтобус

Комментариев: 1
У электробуса нет огромных аккумуляторов - их заменяют суперконденсаторы.
У автобуса запас хода всего 30 километров
У автобуса запас хода всего 30 километров
autocentre.ua

В Житомире провели презентацию новенького электроавтобуса, производства Белкоммунмаш. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Крутой беспилотный самосвал самостоятельно объезжает препятствия - видео

Мероприятие провели в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины. У электробуса нет огромных  аккумуляторов - их заменяют суперконденсаторы. Таким образом у автобуса запас хода всего 30 километров, зато полная зарядка длится всего 8 минут.

Облегченный кузов позволил увеличить пассажировместимость до 105 человек, он также приспособлен для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Полная зарядка длится всего 8 минут
Полная зарядка длится всего 8 минут
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что представлен бюджетный электрогрузовик за 5000 долларов.

Поделись:
Теги: автобус, электроавтобус, Житомир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Kismyas    04.10.2019, 16:27
Оценка:  0
Kismyas
Ето же прорив в пространстве)Илон Маск нервно курит га шишь)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь