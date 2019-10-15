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"Можно утопить авто": Опубликованы фото уничтоженной дороги в Одессу

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По словам автора видео, дорога уже несколько лет не ремонтировалась.
"Можно утопить авто": Опубликованы фото уничтоженной дороги в Одессу
© tsn.ua
Фото 1/6
"Можно утопить авто": Опубликованы фото уничтоженной дороги в Одессу
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В Сети появилось видео почти полностью уничтоженную трассу Воссиятское-Вознесенск, соединяющую Одессу и Кривой Рог. Кадры опубликовал ТСН.

Судя по видео, местами трасса частично или полностью превратилась в грунтовую, а поверхность покрыта огромными ямами.

По словам автора видео, дорога уже несколько лет не ремонтировалась, а после дождя в местных ямах можно даже утопить свое авто.

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“Этот участок не ремонтировался Бог знает сколько лет, ехать вообще не возможно, а на фото это еще не самые критичные участки, есть и ямы, где в дождь можно просто утонуть“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США поймали мужчину, который массово портил тормоза электроскутеров.

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Теги: дороги, видео, скандал
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Комментариев (1)
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Boxerogos    15.10.2019, 18:49
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Boxerogos
Российская авиация круглосуточно бомбит наши дороги.И это ужасно.Необходимо собирать сходку ООН и снова жаловаться в Гаагу.
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