"Можно утопить авто": Опубликованы фото уничтоженной дороги в Одессу

По словам автора видео, дорога уже несколько лет не ремонтировалась.

Читай также: Взрывы авто после ДТП: Пятничная подборка #40

В Сети появилось видео почти полностью уничтоженную трассу Воссиятское-Вознесенск, соединяющую Одессу и Кривой Рог. Кадры опубликовал ТСН.

Судя по видео, местами трасса частично или полностью превратилась в грунтовую, а поверхность покрыта огромными ямами.

По словам автора видео, дорога уже несколько лет не ремонтировалась, а после дождя в местных ямах можно даже утопить свое авто.

Читай также: На разбитой дороге в Карпатах засветился дорого спорткар Ferrari

“Этот участок не ремонтировался Бог знает сколько лет, ехать вообще не возможно, а на фото это еще не самые критичные участки, есть и ямы, где в дождь можно просто утонуть“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США поймали мужчину, который массово портил тормоза электроскутеров.