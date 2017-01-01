Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Владелец сгоревшего спорткара Ferrari выставил на продажу его пепел

Комментариев: 0
Вероятно владелец авто пытается вернуть хоть какую-то сумму, после потери своего спорткара.
Владелец сгоревшего спорткара Ferrari выставил на продажу его пепел
© carscoops.com
Фото 1/9
Владелец сгоревшего спорткара Ferrari выставил на продажу его пепел
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Чего только не найдется на автомобильных интернет-аукционах. Найдется предложение на любой кошелек и вкус.

Читай также: В США белки оставили неожиданный подарок под капотом авто женщины

Например, хочется Ferrari, но цена очень высокая? Можно купить подержанный. Не хватает даже на подержанный? Можно купить его пепел.

Именно такое объявление выставил один из пользователей. Автомобилист продает сгоревшей дотла Ferrari 458 Spider 2014 выпуска. По сути это просто куча пепла. 

Читай также: Жители города привязали мэра к пикапу и протащили по разбитым дорогам - видео

Вероятно владелец авто пытается вернуть хоть какую-то сумму, после потери своего спорткара. Купит ли кто-то необычный лот - покажет время.

Ранее сообщалось, что на видео засняли возможно самое дорогое ДТП года.

Поделись:
Теги: Ferrari, аукцион, смешно, сгорел автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь