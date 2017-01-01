Вероятно владелец авто пытается вернуть хоть какую-то сумму, после потери своего спорткара.

Владелец сгоревшего спорткара Ferrari выставил на продажу его пепел

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Владелец сгоревшего спорткара Ferrari выставил на продажу его пепел

Чего только не найдется на автомобильных интернет-аукционах. Найдется предложение на любой кошелек и вкус.

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Например, хочется Ferrari, но цена очень высокая? Можно купить подержанный. Не хватает даже на подержанный? Можно купить его пепел.

Именно такое объявление выставил один из пользователей. Автомобилист продает сгоревшей дотла Ferrari 458 Spider 2014 выпуска. По сути это просто куча пепла.

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Вероятно владелец авто пытается вернуть хоть какую-то сумму, после потери своего спорткара. Купит ли кто-то необычный лот - покажет время.

Ранее сообщалось, что на видео засняли возможно самое дорогое ДТП года.