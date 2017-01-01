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Уникальную коллекцию стареньких Skoda продают по цене двух Panamera

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Две модели и вовсе откровенные эксклюзивы - они были выпущены в количестве всего 3287 и 1403 экземпляра.
Уникальную коллекцию стареньких Skoda продают по цене двух Panamera
© bazos.cz
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Уникальную коллекцию стареньких Skoda продают по цене двух Panamera
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В Сети выставили на продажу уникальную коллекцию ретроавтомобилей из Чехии. Машины продают на сайте bazos.cz и просит за них владелец больше 200 000 евро.

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Шесть из семи авто - Skoda. Коллекция включает в себя такие популярные модели, как Skoda 100, Skoda 120 и Skoda Felicia. Остальные машины довольно редкие - Skoda 110 R, Tatra 600 1949 года,  Skoda 1000MBG и Skoda 1000MBX de luxe.

Две последние модели и вовсе откровенные эксклюзивы - они были выпущены в количестве всего 3287 и 1403 экземпляра соответственно.

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По словам нынешнего владельца, автомобили после ремонта и сейчас в идеальном состоянии - полностью на ходу и есть полный комплект документов.

Ранее сообщалось, что в “капсуле времени“ обнаружили “новый“ 30-летний ВАЗ-2106.

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Теги: ретроавто, Чехия, Skoda
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