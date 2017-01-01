Переключиться на мобильную версию
Тренды:

С какого западного автомобиля скопировали "Запорожец"

Комментариев: 0
Внешне ЗАЗ похож на многие европейские авто того времени.
“Запорожец“ ЗАЗ-966
“Запорожец“ ЗАЗ-966
wikipedia.org

Не секрет, что многие советские автомобили во многом базировались на известных западных автомобилях. Кого брали в пример, создавая “Запорожец“ ЗАЗ-966, рассказало Авто24.

Читай также: Новую Skoda Octavia 2020 засняли за месяц до премьеры - фото

Есть стереотип, что “Запорожец“ скопировали с немецкого NSU Prinz, что вряд ли соответствует действительности, ведь сам Prinz тоже далеко не оригинален.

Сейчас мы говорим только о внешнем виде. В этом плане ЗАЗ похож на многие европейские авто того времени. Отличительная особенность - своего рода горизонтальный “карниз“ на кузове авто.

NSU Prinz
NSU Prinz
wikipedia.org

Читай также: Украинский мастер сам собрал себе автомобиль и ездит на нем уже 20 лет

Такой “карниз“ был скопирован европейскими производителями у американских авто. Например, посмотрите на этот Chevrolet Corvair. Но даже Corvair не был первопроходцем - такой элемент встречается еще раньше.

Тем не менее, учитывая информацию, что у запорожских инженеров был экземпляр именно Chevrolet Corvair, можно учитывать, что за основу брался именно американец. Хотя, повторим, что дизайн в целом соответствовал духу машин того времени.

Chevrolet Corvair - на который, как ни парадоксально, скорее всего оглядывались, создавая Запорожец
Chevrolet Corvair - на который, как ни парадоксально, скорее всего оглядывались, создавая Запорожец
wikipedia.org

Ранее сообщалось, что в Украине выпускали свои собственные электроавтомобили еще 68 лет назад.

Поделись:
Теги: история, ретроавто, Запорожец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь