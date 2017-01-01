С какого западного автомобиля скопировали "Запорожец"

Внешне ЗАЗ похож на многие европейские авто того времени.

Не секрет, что многие советские автомобили во многом базировались на известных западных автомобилях. Кого брали в пример, создавая “Запорожец“ ЗАЗ-966, рассказало Авто24.

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Есть стереотип, что “Запорожец“ скопировали с немецкого NSU Prinz, что вряд ли соответствует действительности, ведь сам Prinz тоже далеко не оригинален.

Сейчас мы говорим только о внешнем виде. В этом плане ЗАЗ похож на многие европейские авто того времени. Отличительная особенность - своего рода горизонтальный “карниз“ на кузове авто.

NSU Prinz wikipedia.org

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Такой “карниз“ был скопирован европейскими производителями у американских авто. Например, посмотрите на этот Chevrolet Corvair. Но даже Corvair не был первопроходцем - такой элемент встречается еще раньше.

Тем не менее, учитывая информацию, что у запорожских инженеров был экземпляр именно Chevrolet Corvair, можно учитывать, что за основу брался именно американец. Хотя, повторим, что дизайн в целом соответствовал духу машин того времени.

Chevrolet Corvair - на который, как ни парадоксально, скорее всего оглядывались, создавая Запорожец wikipedia.org

Ранее сообщалось, что в Украине выпускали свои собственные электроавтомобили еще 68 лет назад.