В "капсуле времени" обнаружили "новый" 30-летний ВАЗ-2106

Учитывая, что последние 14 лет он стоял в гараже, ВАЗ находится буквально в первозданном состоянии.

Автомобиль, выпущенный в 1990 году, проездил только 61 тыс. км Скриншот видео

Говоря о “капсулах времени“, в голову приходят скорее интересные ретрокары где-то в Европе, или в США. Тем не менее, любопытные старые авто почти без пробега находят и на постсоветском пространстве.

Читай также: В Сети показали самый причудливый тюнинг “горбатого“ Запорожца

Так, авторы проекта Гараж 54 нашли в гараже в Новосибирске уникальный экземпляр ВАЗ-2106 в исполнении 1300SL (Super Luxe). Автомобиль, выпущенный в 1990 году, проездил только 61 тыс. км.

А учитывая, что последние 14 лет он стоял в гараже, ВАЗ находится буквально в первозданном состоянии.

Читай также: В Европе продают украинское ретроавто за 1400 евро

Правда, запустить двигатель и поехать на автомобиле сразу не решились. Нужно было заменить моторное масло, которое судя по найденной в багажнике канистре, было датировано 2003 годом.

Негодными оказались и манжеты тормозных цилиндров – на их место поставили новенькие. В итоге машина завелась и поехала как ни в чем не бывало.

Ранее сообщалось, что будет, если установить в BMW X5 двигатель от Газели - видео.