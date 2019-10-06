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В "капсуле времени" обнаружили "новый" 30-летний ВАЗ-2106

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Учитывая, что последние 14 лет он стоял в гараже, ВАЗ находится буквально в первозданном состоянии.
Автомобиль, выпущенный в 1990 году, проездил только 61 тыс. км
Автомобиль, выпущенный в 1990 году, проездил только 61 тыс. км
Скриншот видео

Говоря о “капсулах времени“, в голову приходят скорее интересные ретрокары где-то в Европе, или в США. Тем не менее, любопытные старые авто почти без пробега находят и на постсоветском пространстве.

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Так, авторы проекта Гараж 54 нашли в гараже в Новосибирске уникальный экземпляр ВАЗ-2106 в исполнении 1300SL (Super Luxe). Автомобиль, выпущенный в 1990 году, проездил только 61 тыс. км.

А учитывая, что последние 14 лет он стоял в гараже, ВАЗ находится буквально в первозданном состоянии.

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Правда, запустить двигатель и поехать на автомобиле сразу не решились. Нужно было заменить моторное масло, которое судя по найденной в багажнике канистре, было датировано 2003 годом. 

Негодными оказались и манжеты тормозных цилиндров – на их место поставили новенькие. В итоге машина завелась и поехала как ни в чем не бывало.

Ранее сообщалось, что будет, если установить в BMW X5 двигатель от Газели - видео.

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Теги: ретроавто, ВАЗ, интересные авто, капсула времени
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.10.2019, 11:09
Оценка:  -2
гость
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок!!!!
Бей хохлятское быдло, спасай планету !!!
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