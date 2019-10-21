На узких улочках Одессы засняли роскошный 6-колесный Mercedes G63 AMG
5,9-метровому авто явно нелегко в историческом центре.
На узких улочках Одессы засветился крутой Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Фотографию опубликовал ТопЖыр.
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5,9-метровому авто явно нелегко в историческом центре. Особенно учитывая, что диаметр разворота у него почти 15 метров.
В такой обстановке 6-колесный Гелик выглядит еще более внушительно. Внедорожник оснащен 5,5-литровым 544-сильным V8, также у него пять блокируемых дифференциалов и система подкачки колес.
Ранее сообщалось, что вор покалечил себя, попытавшись разбить стекло авто - видео.
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