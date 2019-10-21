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На узких улочках Одессы засняли роскошный 6-колесный Mercedes G63 AMG

Комментариев: 0
5,9-метровому авто явно нелегко в историческом центре.
В такой обстановке 6-колесный Гелик выглядит еще более внушительно
В такой обстановке 6-колесный Гелик выглядит еще более внушительно
topgir.com.ua

На узких улочках Одессы засветился крутой Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Фотографию опубликовал ТопЖыр.

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5,9-метровому авто явно нелегко в историческом центре. Особенно учитывая, что диаметр разворота у него почти 15 метров.

В такой обстановке 6-колесный Гелик выглядит еще более внушительно. Внедорожник оснащен 5,5-литровым 544-сильным V8, также у него пять блокируемых дифференциалов и система подкачки колес.

Ранее сообщалось, что вор покалечил себя, попытавшись разбить стекло авто - видео.

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Теги: интересные авто, Одесса, Mercedes-Benz G63 AMG 6X6
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Комментариев (1)
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Антибес    21.10.2019, 18:02
Оценка:  0
Антибес
Нужно всем гордиться что какой-то барыга(бандюган) прикупил себе эту скотовозку?Так его в любой момент в этой скотовозке смогут найти,сидящим как живой.)))))
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