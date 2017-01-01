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Hyundai "травил" известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы

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В теории из выхлопной трубы должен выходить только водный пар и воздух, причем даже чище обычного.
Тем не менее не стоит проверять чистоту воздуха из выхлопной трубы автомобиля на водороде самим
Тем не менее не стоит проверять чистоту воздуха из выхлопной трубы автомобиля на водороде самим
Скриншот видео

В новом рекламном ролике Hyundai Nexo оригинально продемонстрировали чистоту выхлопа водородного авто. Кадры опубликовали на канале компании.

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На видео олимпийскую чемпионку Мирею Бельмонте поместили под стеклянный колпак и подключили к нему выхлопную трубу водородного кроссовера Nexo.

В теории из выхлопной трубы должен выходить только водный пар и воздух, причем даже чище обычного. 

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Тем не менее не стоит проверять чистоту воздуха из выхлопной трубы автомобиля на водороде в домашних условиях.

Эксперимент испанского филиала Hyundai, в котором взяла участие упомянутая легкоатлетка, проводился под наблюдением специальных контролирующих органов Испании.

Ранее сообщалось, что маленький Mini Cooper отбуксировал гигантский Boeing 777 - видео.

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Теги: видео, интересно, водородное авто
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