Hyundai "травил" известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы

В теории из выхлопной трубы должен выходить только водный пар и воздух, причем даже чище обычного.

Тем не менее не стоит проверять чистоту воздуха из выхлопной трубы автомобиля на водороде самим Скриншот видео

В новом рекламном ролике Hyundai Nexo оригинально продемонстрировали чистоту выхлопа водородного авто. Кадры опубликовали на канале компании.

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На видео олимпийскую чемпионку Мирею Бельмонте поместили под стеклянный колпак и подключили к нему выхлопную трубу водородного кроссовера Nexo.

В теории из выхлопной трубы должен выходить только водный пар и воздух, причем даже чище обычного.

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Тем не менее не стоит проверять чистоту воздуха из выхлопной трубы автомобиля на водороде в домашних условиях.

Эксперимент испанского филиала Hyundai, в котором взяла участие упомянутая легкоатлетка, проводился под наблюдением специальных контролирующих органов Испании.

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