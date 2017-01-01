Hyundai "травил" известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы
В новом рекламном ролике Hyundai Nexo оригинально продемонстрировали чистоту выхлопа водородного авто. Кадры опубликовали на канале компании.
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На видео олимпийскую чемпионку Мирею Бельмонте поместили под стеклянный колпак и подключили к нему выхлопную трубу водородного кроссовера Nexo.
В теории из выхлопной трубы должен выходить только водный пар и воздух, причем даже чище обычного.
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Тем не менее не стоит проверять чистоту воздуха из выхлопной трубы автомобиля на водороде в домашних условиях.
Эксперимент испанского филиала Hyundai, в котором взяла участие упомянутая легкоатлетка, проводился под наблюдением специальных контролирующих органов Испании.
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