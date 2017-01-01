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В Одессе начал работу первый в городе электроавтобус

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Также отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже работают над созданием второго електробуса.
Бусик заряжается от контактной сети и способен преодолеть до 50 километров с помощью автономного хода
Бусик заряжается от контактной сети и способен преодолеть до 50 километров с помощью автономного хода

Во вторник, 22 октября, в Одессе начал свою работу первый в городе электроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Электроавтобус изготовили на мощностях завода “Одесгорэлектротранс“ на базе троллейбуса Skoda 21 Tr.

Бусик заряжается от контактной сети и способен преодолеть до 50 километров с помощью автономного хода.

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Также отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже работают над созданием второго електробуса. Всего планируют собрать пять экземпляров такого вида транспорта.

Всего планируют собрать пять экземпляров такого вида транспорта
Всего планируют собрать пять экземпляров такого вида транспорта

Ранее сообщалось о протестах на Франкфуртском автосалоне: Гринпис требует запретить кроссоверы. 

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Теги: интересные авто, электроавтобус, Одесса
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