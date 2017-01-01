В Одессе начал работу первый в городе электроавтобус

Также отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже работают над созданием второго електробуса.

Бусик заряжается от контактной сети и способен преодолеть до 50 километров с помощью автономного хода

Во вторник, 22 октября, в Одессе начал свою работу первый в городе электроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Электроавтобус изготовили на мощностях завода “Одесгорэлектротранс“ на базе троллейбуса Skoda 21 Tr.

Бусик заряжается от контактной сети и способен преодолеть до 50 километров с помощью автономного хода.

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Также отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже работают над созданием второго електробуса. Всего планируют собрать пять экземпляров такого вида транспорта.

Всего планируют собрать пять экземпляров такого вида транспорта

Ранее сообщалось о протестах на Франкфуртском автосалоне: Гринпис требует запретить кроссоверы.