В Одессе начал работу первый в городе электроавтобус
Также отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже работают над созданием второго електробуса.
Во вторник, 22 октября, в Одессе начал свою работу первый в городе электроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Электроавтобус изготовили на мощностях завода “Одесгорэлектротранс“ на базе троллейбуса Skoda 21 Tr.
Бусик заряжается от контактной сети и способен преодолеть до 50 километров с помощью автономного хода.
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Также отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже работают над созданием второго електробуса. Всего планируют собрать пять экземпляров такого вида транспорта.
Ранее сообщалось о протестах на Франкфуртском автосалоне: Гринпис требует запретить кроссоверы.
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