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Неожиданно ловкий дрифт на микроавтобусе Hyundai i800 показали на видео

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Раньше мы сообщали о беззвучном дрифте на электроавтомобили, а теперь очередь дошла и до микроавтобуса Hyundai i800.
Выглядит происходящее достаточно зрелищно
Выглядит происходящее достаточно зрелищно
Скриншот видео

Обычный дрифт сам по себе достаточно эффектный. Но теперь публику просто так не удивишь, поэтому жечь резину учат всевозможные автомобили.

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Раньше мы сообщали о беззвучном дрифте на электроавтомобили, а теперь очередь дошла и до микроавтобуса Hyundai i800.

Выглядит происходящее достаточно зрелищно. Проект воплотили в жизнь в австралийском подразделении Hyundai. Микроавтобус оснастили 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 402 л. с. и 8-ступенчатой АКПП. Привод у него, естественно, задний.

Ранее сообщалось, что украинские мастера создали Ниву мощностью 1250 “лошадей“ - видео разгона.

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Теги: дрифт, микроавтобус, заезд
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