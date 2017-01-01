Неожиданно ловкий дрифт на микроавтобусе Hyundai i800 показали на видео

Раньше мы сообщали о беззвучном дрифте на электроавтомобили, а теперь очередь дошла и до микроавтобуса Hyundai i800.

Обычный дрифт сам по себе достаточно эффектный. Но теперь публику просто так не удивишь, поэтому жечь резину учат всевозможные автомобили.

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Раньше мы сообщали о беззвучном дрифте на электроавтомобили, а теперь очередь дошла и до микроавтобуса Hyundai i800.

Выглядит происходящее достаточно зрелищно. Проект воплотили в жизнь в австралийском подразделении Hyundai. Микроавтобус оснастили 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 402 л. с. и 8-ступенчатой АКПП. Привод у него, естественно, задний.

Ранее сообщалось, что украинские мастера создали Ниву мощностью 1250 “лошадей“ - видео разгона.