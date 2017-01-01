Украинские мастера создали Ниву мощностью 1250 "лошадей" - видео разгона

Двигатель был существенно доработан и оснащен турбиной Precision.

На разгон до первой сотни турбо-Ниве требуется всего 2,31 секунды, а до 200 км в час нужно еще 6 секунд Скриншот видео

Суперкар - это не изящный корпус и плавные формы. Это скорее, что внутри. Если постараться, даже обычная Нива может удивить каждого.

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Потрясающая мощностью этого экземпляра способна оставить позади многие суперкары. Об автомобиле рассказал Автоцентр.

На кадрах представлено совместное творение украинских тюнеров и польской фирмы VTG - Lada Niva LSx Turbo 4×4. Правда, от оригинальной Нивы тут остался разве что кузов.

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Под капотом разместили 6,4-литровый V8 от Корвета. Двигатель был существенно доработан и оснащен турбиной Precision. В "начальной" конфигурации агрегат выдает 1250 л.с., но мотор можно раскачать и до невероятных 2500 л.с.

На разгон до первой сотни турбо-Ниве требуется всего 2,31 секунды, а до 200 км в час нужно еще 6 секунд.

Ранее сообщалось, что мастера создали бронебойный УАЗ с кузовом из железобетона.