В Киеве на некоторых дорогах ограничат допустимую скорость на 30 км в час
Ограничение до 50 км в час вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км в час.
С 1 ноября киевлян ждет традиционное для "холодного" периода ограничение скорости на дорогах. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
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Ограничение до 50 км в час вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км в час. В частности это:
- проспект Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака),
- улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков),
- Надднепрянское шоссе,
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного),
- улица Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений.
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