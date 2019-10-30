В Киеве на некоторых дорогах ограничат допустимую скорость на 30 км в час

Ограничение до 50 км в час вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км в час.

В теплый период на некоторых дорогах разрешалось ехать до 80 км в час depositphotos.com

С 1 ноября киевлян ждет традиционное для "холодного" периода ограничение скорости на дорогах. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

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Ограничение до 50 км в час вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км в час. В частности это:

проспект Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака),

улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков),

Надднепрянское шоссе,

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного),

улица Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений.