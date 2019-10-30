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В Киеве на некоторых дорогах ограничат допустимую скорость на 30 км в час

Комментариев: 1
Ограничение до 50 км в час вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км в час.
В теплый период на некоторых дорогах разрешалось ехать до 80 км в час
В теплый период на некоторых дорогах разрешалось ехать до 80 км в час
depositphotos.com

С 1 ноября киевлян ждет традиционное для "холодного" периода ограничение скорости на дорогах. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

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Ограничение до 50 км в час вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км в час. В частности это:

  • проспект Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака),
  • улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков),
  • Надднепрянское шоссе,
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного),
  • улица Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений.

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Теги: дороги, Киев, скорость
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Комментариев (1)
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Путин_xyйло    30.10.2019, 14:16
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Чего уж мелочится, оставьте одну полосу и поставьте там светофор или регулировщика!
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