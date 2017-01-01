В Киеве начали активно штрафовать за езду на автобусных полосах

Отмечается, что за пять дней дежурств (с 15 до 20 октября) в Киеве оштрафовали около двух тысяч водителей, почти на миллион гривен.

В Киеве начали активно штрафовать за езду на полосах общественного транспорта facebook.com

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В Киеве начали активно штрафовать за езду на полосах общественного транспорта в час пик. Об этом сообщает советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью изданию “Хмарочос“.

Отмечается, что за пять дней дежурств (с 15 до 20 октября) в Киеве оштрафовали около двух тысяч водителей, почти на миллион гривен.

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“Мы договорились с полицией, что они будут дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает. Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, потому что машинам на эти полосы заезжать теперь опасно“, - рассказал Бахматов.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений.