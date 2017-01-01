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В Киеве засветился уникальный американский внедорожник Lincoln Navigator 2019

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"Киевское" авто - в топовой версии Black Label. Такой внедорожник у нас стоит от $125 тыс.
Огромный роскошный внедорожник поражает своим масштабом
Огромный роскошный внедорожник поражает своим масштабом
topgir.com.ua

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В Киеве засветился совершенно новый Lincoln Navigator 2019 года. Огромный роскошный внедорожник поражает своим масштабом и даст фору, наверное, даже Cadillac Escalade. Об этом сообщает ТопЖыр.

Новый Lincoln Navigator сложно не заметить - его размер достигает 5,3 м в длину. Также в глаза бросается огромная решетка радиатора и много хрома

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“Киевское“ авто - в топовой версии Black Label. Такой внедорожник у нас стоит от $125 тыс. В салоне, кроме прочего, трехзонный климат-контроль, электропривод и вентиляция сидений, парковочный автопилот, регулируемый педальным узлом. В отделке салона использованы кожа и дерево.

На смену атмосферному V8 пришла 3,5-литровая 450-сильная шестерка EcoBoost. В паре с 10-ступенчатым автоматом она разгоняет 2,6-тонный внедорожник до сотни за 6 с.

Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.

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Теги: Lincoln Navigator, интересные авто, редкие авто
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