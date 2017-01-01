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Сколько водителей оштрафовали за езду по автобусным полосам за 1 месяц

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Всего за месяц (с 15 октября по 14 ноября) вынесено 8600 постановлений почти 4 500 000 грн.
Штраф за это нарушение - 510 грн
Штраф за это нарушение - 510 грн
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В Киеве уже месяц активно отлавливают любителей покататься по автобусным полосам. По результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта за это время вынесено 8600 постановлений. Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

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“Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий усиления контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером - с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Всего за месяц (с 15 октября по 14 ноября) вынесено 8600 постановлений почти 4 500 000 грн“, - сообщил Максим Бахматов.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил восстановление водительских прав онлайн.

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Теги: авто, нарушители, автобусная полоса, штрафы
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