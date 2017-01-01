Кабмин одобрил восстановление водительских прав онлайн

Такая процедура доступна только в случае восстановления прав нового образца, выданных после 1 января 2013 года.

Пока неизвестно, когда именно новая услуга вступит в силу Facebook.com

Кабмин Украины принял постановление о восстановлении утраченных водительских прав онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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Заказ восстановления прав будет возможен через электронный кабинет водителя или с помощью Единого государственного портала административных услуг.

Такая процедура доступна только в случае восстановления прав нового образца, выданных после 1 января 2013 года. Пока неизвестно, когда именно новая услуга вступит в силу.

Ранее сообщалось, что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила.