Сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки - статистика
Также сообщается, что за 10 месяцев этого года в полицию обратились об угоне 850 раз.
За одни сутки в полицию Киева обращаются в среднем 2-3 раза в связи с угоном авто. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на ГУ Национальной полиции в городе Киев.
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Также сообщается, что за 10 месяцев этого года в полицию обратились об угоне 850 раз. За октябрь зафиксировано 109 таких обращений.
Ранее сообщалось, что в каких странах покупают самые дорогие авто: данные исследования.
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