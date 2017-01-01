Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки - статистика

Комментариев: 0
Также сообщается, что за 10 месяцев этого года в полицию обратились об угоне 850 раз.
За октябрь зафиксировано 109 обращений
За октябрь зафиксировано 109 обращений
depositphotos.com

За одни сутки в полицию Киева обращаются в среднем 2-3 раза в связи с угоном авто. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на ГУ Национальной полиции в городе Киев.

Читай также: ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине

Также сообщается, что за 10 месяцев этого года в полицию обратились об угоне 850 раз. За октябрь зафиксировано 109 таких обращений.

Ранее сообщалось, что в каких странах покупают самые дорогие авто: данные исследования.

Поделись:
Теги: полиция, статистика, Украина, угон авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь