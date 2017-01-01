Сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки - статистика

Также сообщается, что за 10 месяцев этого года в полицию обратились об угоне 850 раз.

За одни сутки в полицию Киева обращаются в среднем 2-3 раза в связи с угоном авто. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на ГУ Национальной полиции в городе Киев.

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Также сообщается, что за 10 месяцев этого года в полицию обратились об угоне 850 раз. За октябрь зафиксировано 109 таких обращений.

Ранее сообщалось, что в каких странах покупают самые дорогие авто: данные исследования.