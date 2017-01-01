В каких странах покупают самые дорогие авто: данные исследования

Наиболее дорогие авто покупают в США и Канаде.

В США и Канаде предпочитают большие пикапы и внедорожники. wikipedia.org

Появилась статистика продаж самых дорогих авто в масштабах мира. Данные подготовило Jato Dynamics.

Читай также: Темпы растаможки в Украине растут: ТОП-5 самых популярных евроблях в октябре

Для составления этой статистики была вычислена средневзвешенная цена новых купленных автомобилей в разных странах мира.

Наиболее дорогие авто покупают в США и Канаде. В этих странах предпочитают большие пикапы и внедорожники. Средняя цена авто на этом рынке составляет 35 614 долларов.

Читай также: В Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина

Второе место занимают машины, покупаемые европейскими автолюбителями. Там средняя стоимость машины составляет 34 091 доллар.

Замыкает тройку первых - Австралия, где средняя цена авто составляет 30 839. Самые дешевые автомобили покупаются в 2019 году жителями Индии - 12 541 доллар за авто.

Ранее сообщалось, что авторынок Украины вырос на 25%: ТОП-10 самых популярных авто в октябре.