ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине

Это модели, которые чаще всего продавались на сайте, за указанное время.

Сайт Auto.Ria подготовил статистику самых популярных автомобилей с пробегом среди украинцев, за прошедшие 10 месяцев. Это модели, которые чаще всего продавались на сайте, за указанное время.

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5. Chevrolet Lacetti

Наряду с Aveo, эта модель Chevrolet оказывается на верхушке рейтингов продаж регулярно. Предложений в интернете много, в разных кузовах и с разными двигателями.

4. Opel Vectra B

Также знакомое лицо, хотя раньше авто было выше в рейтинге. Такие перестановки достаточно легко объяснить: интерес к немецкому седану меняется в силу достаточно заметного изменения цены после легализации подавляющего числа “блях“.

3. Chevrolet Aveo

Как и упоминалось раньше, это авто в рейтинге оказывается традиционно. Секрет успеха данного автомобиля достаточно прост: приемлемая цена с приличной надежностью.

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2. Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B5 продается отлично, не в последнюю очередь из-за своей дешевизны. Кроме того, даже с оглядкой на годы производства (1996-2000 г.) Volkswagen Passat B5 не так уж плох.

1. Daewoo Lanos

Да, этот очень критикуемый автомобиль продолжает оставаться одним из самых востребованных. Даже нашествие евроблях не помогло, спрос на Ланос остается высоким.

Ранее сообщалось, что в Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина.