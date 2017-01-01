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Новый глава "Укравтодор" рассказал, когда построят первые автобаны

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Кубраков отметил, что к строительству платных шоссе еще нужно пройти несколько этапов.
Для привлечения иностранных компаний планируется предоставление государственных гарантий
Для привлечения иностранных компаний планируется предоставление государственных гарантий
Александра Рокета

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В Украине могут появиться автобаны в течении следующих 4 лет. Первые платные дороги в Украине могут появиться на отрезке Ровно–Львов–Краковец уже в 2024 году. Об этом сообщил глава “Укравтодора“ Александр Кубраков, передает ТСН.uа.

Для привлечения иностранных компаний для финансирования дорог в Украине, планируется предоставление государственных гарантий.

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Он отметил, что к строительству платных шоссе еще нужно пройти несколько этапов, среди которых подготовка технико-экономического обоснования, контрактование и структурирование сделки.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле ТРЦ Lavina Skoda снесла мужчину с перехода: пешеход погиб.

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Теги: дороги, автобаны, Украина
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