Новейший электрокар Mercedes будут продавать дешевле Tesla

Пара электромоторов развивают 408 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с.

На весь экран Свернуть

Tesla пока остается синонимом электрокаров. Поэтому другим брендам, если они хотят конкурировать, нужно принимать решения. Например - сбрасывать цену.

Читай также: Илон Маск презентовал новый пикап Tesla - видео

Например, электрокар Mercedes-Benz EQC 2020 будут продавать по цене от 67 900 долларов тогда, как главный соперник Tesla Model X стоит $84 990.

Уже в базовой версии Progressive оснащен 10,25-дюймовую виртуальную приборку и тачскрин такого же размера. Также у начального EQC диодные фары, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и подсветка салона с 64 разными цветами.

Читай также: Гроза Tesla Model S от BMW показалась на живых фото

Пара электромоторов развивают 408 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с. Аккумуляторная батарея на 80 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 354 км.

Ранее сообщалось, что известно имя покупателя самого дорогого авто в мире.