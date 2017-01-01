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Новейший электрокар Mercedes будут продавать дешевле Tesla

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Пара электромоторов развивают 408 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с.
Новейший электрокар Mercedes будут продавать дешевле Tesla
© media.daimler.com
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Новейший электрокар Mercedes будут продавать дешевле Tesla
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Tesla пока остается синонимом электрокаров. Поэтому другим брендам, если они хотят конкурировать, нужно принимать решения. Например - сбрасывать цену. 

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Например, электрокар Mercedes-Benz EQC 2020 будут продавать по цене от 67 900 долларов тогда, как главный соперник Tesla Model X стоит $84 990.

Уже в базовой версии Progressive оснащен 10,25-дюймовую виртуальную приборку и тачскрин такого же размера. Также у начального EQC диодные фары, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и подсветка салона с 64 разными цветами.

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Пара электромоторов развивают 408 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с. Аккумуляторная батарея на 80 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 354 км.

Ранее сообщалось, что известно имя покупателя самого дорогого авто в мире.

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Теги: Mercedes-Benz EQC 2020, электрокар, новости
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