В Киеве засветился самый короткий фургон Mercedes-Benz Sprinter

У авто 114-сильный турбодизель, расходующий в комбинированном режиме всего 7,9 л на 100 км.

Представленный фургон Sprinter 311 СDI самый короткий, но еще не самый маленький autocentre.ua

Фургонов Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в Украине все больше и иногда встречаются интересные экземпляры. Об этом сообщает Автоцентр.

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На днях в Киеве засветилось самое компактное исполнение цельнометаллического фургона - Mercedes-Benz Sprinter 311 СDI. У авто габаритная длина 5267 мм, что на 103 мм короче фургона Vito.

Представленный фургон Sprinter 311 СDI самый короткий, но еще не самый маленький - его полная масса составляет 3,5 т, а грузоподъемность 1483 кг. А еще есть модель 211СDI, такой же длины, но полной массой 3,0 т и грузоподъемностью всего 983 кг.

У авто 114-сильный турбодизель, расходующий в комбинированном режиме всего 7,9 л на 100 км.

У авто габаритная длина 5267 мм autocentre.ua

Ранее сообщалось, что за день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км.