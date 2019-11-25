Его особенность - карбюраторный мотор с МПСЗ, то есть с микропроцессорной системой зажигания.

Почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены

Почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены

Некоторые привычные автомобили иногда продают с завышенным ценником и часто оказывается, что машина совсем непростая.

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В данном случае, например, ВАЗ-2108 1986 года выпуска с пробегом 55 тыс. км продают 3000 долларов. Об этом сообщает Автоцентр.

Все дело в интересном двигателе с МПСЗ. Оказывается, перед нами довольно нестандартная “восьмерка“ - это ВАЗ-21083-02. Его особенность - карбюраторный мотор с МПСЗ, то есть с микропроцессорной системой зажигания. На свое время вазовские модели с МПСЗ уходили преимущественно на экспорт.

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Главное же преимущество МПСЗ было в точном выставлении угла опережения зажигания, что обеспечивало более мощную искру и устраняло провалы при разгоне. Основным минусом микропроцессорного управления является его низкая ремонтопригодность.

Ранее сообщалось, что в “капсуле времени“ обнаружили “новенький“ 22-летний Honda Prelude.