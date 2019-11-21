Переключиться на мобильную версию
Тренды:

За день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км

Комментариев: 1
Автомобиль обнаружили в гараже всего за день до его сноса.
За день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км
© autocentre.ua
Фото 1/6
За день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В одном из гараже в Москве обнаружили ВАЗ-2105, который простоял почти нетронутым почти 30 лет. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: В Виннице нашли редчайший супер-седан Opel Omega - чем интересно авто

Машина практически новая - на одометре машины всего 41 км. Автомобиль обнаружили в гараже всего за день до его сноса.

Судя по документам, у “пятерки“ был один владелец, который купил ее 20 июня 1990 года и поставил на учет на следующий день.

Читай также: В “капсуле времени“ обнаружили “новенький“ 22-летний Honda Prelude

О том, что машина совсем не ездила, говорят такие факты как не поставленное наружное зеркало, которое нашли упакованным в салоне, вместе с щетками для фар, а также совершенно не потертые родные шины Ми-16.

Ранее сообщалось, что редчайший тюнингованный Mercedes C-Class продавали в Сети всего за 1000 долларов.

Поделись:
Теги: ретроавто, капсула времени, ВАЗ-2105
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
navigator2    21.11.2019, 13:47
Оценка:  0
navigator2
ну продайте це гіфно за штуку баксов, чи скрепи не дозволяють?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь