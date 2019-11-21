Автомобиль обнаружили в гараже всего за день до его сноса.

За день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км

За день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км

В одном из гараже в Москве обнаружили ВАЗ-2105, который простоял почти нетронутым почти 30 лет. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: В Виннице нашли редчайший супер-седан Opel Omega - чем интересно авто

Машина практически новая - на одометре машины всего 41 км. Автомобиль обнаружили в гараже всего за день до его сноса.

Судя по документам, у “пятерки“ был один владелец, который купил ее 20 июня 1990 года и поставил на учет на следующий день.

Читай также: В “капсуле времени“ обнаружили “новенький“ 22-летний Honda Prelude

О том, что машина совсем не ездила, говорят такие факты как не поставленное наружное зеркало, которое нашли упакованным в салоне, вместе с щетками для фар, а также совершенно не потертые родные шины Ми-16.

Ранее сообщалось, что редчайший тюнингованный Mercedes C-Class продавали в Сети всего за 1000 долларов.