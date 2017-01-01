Сколько будет стоить восстановление водительских прав онлйан
Стала известна стоимость анонсированной ранее услуги восстановления водительских прав онлайн. Об этом сообщает в четверг, 5 декабря, департамент коммуникации МВД.
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Сообщается, что процедура будет достаточно простая и услуга обойдется всего в 210 грн. При потере прав нужно будет:
1) иметь “электронное средство идентификации гражданина, которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах“;
2) зайти в электронный кабинет водителя и указать, что удостоверение утеряно;
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3) предоставить скан-копию медицинской справки об отсутствии противопоказаний;
4) выбрать удобный пункт выдачи;
5) оплатить 201 грн.
Ранее сообщалось, что лидер владельцев “евроблях“ рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке.
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