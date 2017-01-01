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Сколько будет стоить восстановление водительских прав онлйан

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Сообщается, что процедура будет достаточно простая и услуга обойдется всего в 210 грн.
Стала известна стоимость анонсированной ранее услуги восстановления водительских прав онлайн
Стала известна стоимость анонсированной ранее услуги восстановления водительских прав онлайн
depositphotos.com

Стала известна стоимость анонсированной ранее услуги восстановления водительских прав онлайн. Об этом сообщает в четверг, 5 декабря, департамент коммуникации МВД.

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Сообщается, что процедура будет достаточно простая и услуга обойдется всего в 210 грн. При потере прав нужно будет:

1) иметь “электронное средство идентификации гражданина, которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах“;

2) зайти в электронный кабинет водителя и указать, что удостоверение утеряно;

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3) предоставить скан-копию медицинской справки об отсутствии противопоказаний;

4) выбрать удобный пункт выдачи;

5) оплатить 201 грн.
 
Ранее сообщалось, что лидер владельцев “евроблях“ рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке.

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Теги: электронные документы, права, онлайн сервис
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