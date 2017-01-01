Зеленский подписал важные "дорожные" законопроекты - подробности

Перечень дорог для ремонта будет теперь утверждаться с Кабмином.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о новых стандартах дорожного бюджета и среднесрочного планирования во время ремонта или возведения дорог. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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В частности, закон № 282-IX предусматривает утверждение перечня дорог, требующих строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта с Кабмином, а не с комитетом Рады по вопросам бюджета.

А закон № 283-IX введет в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на дорожные работы. По документу, распорядители бюджетных средств имеют право брать бюджетные обязательства сверх фактических поступлений специального фонда в пределах предельных показателей расходов, предусмотренных законом о государственном бюджете Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, когда ждать электронные права.