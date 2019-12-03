Лидер владельцев "евроблях" рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке
Лидер “евробляхеров“ Олег Ярошевич выразил уверенность, что 2-3 декабря Кабмин озвучит выводы о законопроектах о бюджетной растаможке авто. Об этом он сообщил на странице “Автоевросила“ в Facebook.
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После этого законопроекты должны рассмотреть в Комитете налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Отмечается, что финального рассмотрения стоит ждать в течение недели 9-13 декабря.
Более того, по словам Ярошевича, уже 15-18 декабря законопроект вынесут на рассмотрение нардепами.
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При этом он призвал владельцев “евроблях“ готовиться к растаможке автомобилей и начинать снимать их с учета в Европе, чтобы сразу после принятия закона, который предусматривает новые налоги на растаможку машин, все успели перерегистрировать свой транспорт без штрафных санкций.
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