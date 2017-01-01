Какие штрафы по почте нужно считать незаконными - комментарий юриста

По закону постановление должно быть вручено на месте остановки.

Факт объявления постановления и попытка ее вручить на месте остановки должен инспектор, а не водитель depositphotos.com

Украинским водителям все чаще приходят штрафы по почте. В каких случаях они незаконны, сообщает Дорожный Адвокат.

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Некоторые полицейские не сообщают водителям на месте остановки о наложении штрафа, после чего они получают штрафы по почте.

Тем не менее, по закону постановление должно быть вручено на месте остановки. Не вручить лично его могут только, если водитель отказался его принимать. При этом, доказать факт объявления постановления и попытка ее вручить на месте остановки должен инспектор, а не водитель.

Поэтому, если на месте остановки водителю не сообщали о вынесении постановления и не пытались его вручить, а в почтовом ящике постановление есть, то такой штраф является незаконным и подлежит отмене.

Ранее сообщалось, что ВР приравняла людей с инвалидностью на колясках к участникам дорожного движения.