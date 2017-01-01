Кабмин дал добро на использование частных локомотивов - что это означает
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Украинские железнодорожные перевозки могут ждать большие изменения. В среду, 4 ноября, Кабмин принял постановление о реализации пилотного проекта по запуску частных локомотивов для работы по отдельным маршрутам. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Сообщается, что право определять участки ж/д инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта будет у министерства.
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По словам Криклия, министерство уже имеет ряд предложений от компаний для участия в пилотном проекте, которые готовы закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов.
Таким образом может пропасть государственная монополия в ж/д сфере и появиться конкуренция, что должно позитивно сказаться на качестве услуг.
Ранее сообщалось, что лидер владельцев “евроблях“ рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке.
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