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Кабмин дал добро на использование частных локомотивов - что это означает

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Сообщается, что право определять участки ж/д инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта будет у министерства.
По словам Криклия, министерство уже имеет ряд предложений от компаний для участия в пилотном проекте
По словам Криклия, министерство уже имеет ряд предложений от компаний для участия в пилотном проекте
depositphotos.com

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Украинские железнодорожные перевозки могут ждать большие изменения. В среду, 4 ноября, Кабмин принял постановление о реализации пилотного проекта по запуску частных локомотивов для работы по отдельным маршрутам. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что право определять участки ж/д инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта будет у министерства.

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По словам Криклия, министерство уже имеет ряд предложений от компаний для участия в пилотном проекте, которые готовы закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов. 

Таким образом может пропасть государственная монополия в ж/д сфере и появиться конкуренция, что должно позитивно сказаться на качестве услуг.

Ранее сообщалось, что лидер владельцев “евроблях“ рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке.

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Теги: железная дорога, Украина, Кабмин
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