В Киеве соединили два прогона Шулявского моста - видео

Буквально за 40 минут конструкцию весом более 540 тонн голландские специалисты переместили в проектное положение.

Еще два прогона Шулявского моста переместили на свои места kiev.informator.ua

Еще два прогона Шулявского моста переместили на свои места. Об этом сообщает первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Читай также: Мастер вручную создал крутой Renault Logan с пневмоподвеской

“Буквально за 40 минут конструкцию весом более 540 тонн голландские специалисты переместили в проектное положение. Следующий этап: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения“, - сообщает Николай Поворозник.

Также Поворозник отметил, что есть положительное заключение Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития по выкупу цеха №5 Ао “Первый киевский машиностроительный завод“. Как отмечалось ранее, именно этот цех стоял на пути постройки моста и тормозил процесс.

Ранее сообщалось, что немцы составили рейтинг самых надежных б/у кроссоверов.