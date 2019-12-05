В Киеве соединили два прогона Шулявского моста - видео
Еще два прогона Шулявского моста переместили на свои места. Об этом сообщает первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
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“Буквально за 40 минут конструкцию весом более 540 тонн голландские специалисты переместили в проектное положение. Следующий этап: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения“, - сообщает Николай Поворозник.
Также Поворозник отметил, что есть положительное заключение Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития по выкупу цеха №5 Ао “Первый киевский машиностроительный завод“. Как отмечалось ранее, именно этот цех стоял на пути постройки моста и тормозил процесс.
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