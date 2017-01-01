Мастер вручную создал крутой Renault Logan с пневмоподвеской

Житель Воронежа занимается этим авто уже 6 лет, причем вручную.

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В Сети показали фото интересного тюнинг-проекта ничем не примечательного Renault Logan. Кадры опубликовал Автоцентр.

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Житель Воронежа занимается этим авто уже 6 лет, причем вручную. Сначала седану сделали полностью новую переднюю часть. Капот и бампер полностью заменены, а светодиодные фары выполнены в духе Seat. Оптика, кстати, взята у Audi A6.

Затем появились расширители крыльев в стиле Rocket Bunny, спойлер на крышке багажника и новый задний бампер с четырьмя наконечниками выхлопных труб.

Ранее сообщалось, что Папа Римский получил папамобиль Dacia Duster.