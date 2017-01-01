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Хозяйке провалившегося под асфальт авто заплатят 4 млн долларов

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Женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга с осложнениями на зрение.
Из ямы ее эвакуировали пожарные
Из ямы ее эвакуировали пожарные
Скриншот видео

Женщина, которая провалилась вместе со своей машиной под асфальт в США получила 4 миллиона долларов компенсации. Об этом сообщает Автоблог.

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Автомобиль Стефани Скотт провалился в яму на 6 метро в глубину. Оттуда ее эвакуировали пожарные. Женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга с осложнениями на зрение.

“Это был очень серьезный случай, все-за грубой небрежности города”, - заявил адвокат, - “Внедорожник Стефани упал и приземлился на крышу. Ей повезло, что она жива - она легко могла сломать шею от удара, или утонуть в сточных водах, очнувшись после потери сознания”.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как турецкий водитель бросался на полицию с монтировкой.

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Теги: видео, ДТП, США
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