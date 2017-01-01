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Как звучат дорогие авто: Пятничная автоподборка #45

Спецтема: Пятничная подборка
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В сегодняшней пятничной автоподборке примеры того, как должна звучать по-настоящему крутая машина.
Немаловажной характеристикой считается звук мотора авто
Немаловажной характеристикой считается звук мотора авто
Скриншот видео

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У дорогих авто ценится не только скорость, комплектация и привлекательная внешность. Немаловажной характеристикой считается звук мотора авто. В сегодняшней пятничной автоподборке примеры того, как должна звучать по-настоящему крутая машина.

Ранее сообщалось, что футуристический концепт электроавтомобиля BMW удивил “умным“ подстаканником.

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Теги: авто, звук, дорогие авто, интересные авто
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