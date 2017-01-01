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ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине с начала года

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Точнее говоря, прошли регистрацию 6,5 тысячи легковушек и 500 коммерческих авто.
На первом месте бессменный Nissan Leaf
На первом месте бессменный Nissan Leaf
nissan.ua

С января по декабрь 2019 года в Украине зарегистрировали чуть менее 7 тысяч электроавтомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Точнее говоря, прошли регистрацию 6,5 тысячи легковушек и 500 коммерческих авто. У первых доля регистраций подержанных машин составила 92%, а у вторых - 96%. 

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ТОП-10 самых популярных электрокаров в 2019 году

  1. Nissan Leaf - 3030 штук,
  2. Tesla Model S - 552 штуки,
  3. Volkswagen E-Golf - 325 штук,
  4. BMW i3 - 322 штуки,
  5. Fiat 500е - 293 штуки,
  6. Renault Zoe - 272 штуки,
  7. Chevrolet Bolt - 232 штуки,
  8. Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 228 штук,
  9. Tesla Model 3 - 209 штук,
  10. Tesla Model X - 204 штуки.

Ранее сообщалось, что немцы составили рейтинг самых надежных б/у кроссоверов.

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Теги: статистика, электрокары, ТОП-10
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