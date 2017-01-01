ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине с начала года

Точнее говоря, прошли регистрацию 6,5 тысячи легковушек и 500 коммерческих авто.

С января по декабрь 2019 года в Украине зарегистрировали чуть менее 7 тысяч электроавтомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Точнее говоря, прошли регистрацию 6,5 тысячи легковушек и 500 коммерческих авто. У первых доля регистраций подержанных машин составила 92%, а у вторых - 96%.

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Nissan Leaf - 3030 штук, Tesla Model S - 552 штуки, Volkswagen E-Golf - 325 штук, BMW i3 - 322 штуки, Fiat 500е - 293 штуки, Renault Zoe - 272 штуки, Chevrolet Bolt - 232 штуки, Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 228 штук, Tesla Model 3 - 209 штук, Tesla Model X - 204 штуки.

Ранее сообщалось, что немцы составили рейтинг самых надежных б/у кроссоверов.