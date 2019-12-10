На каких машинах политики приехали на Нормандский саммит

Ключевая тема последних дней, безусловно, Нормандский саммит.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит на скромном Renault Espace Скриншот видео

Ключевая тема последних дней, безусловно, Нормандский саммит. О нем сказали уже немало, поэтому теперь есть время присмотреться к деталям. Например, к автомобилям, на которых приехали лидеры стран.

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Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит на скромном Renault Espace с европейскими номерами EF 645 S. Президент франции Эмманюэль Макрон приехал раньше, как сообщается, на гибриде DS7 Crossback.

Канцлер Германии Ангела Меркель приехала на бронированном Mercedes S-Class W222, а Владимир Путин притащил с собой из России лимузин Aurus.

Канцлер Германии Ангела Меркель приехала на бронированном Mercedes S-Class W222 Скриншот видео

Владимир Путин притащил с собой из России лимузин Aurus Скриншот видео

Ранее сообщалось, что хозяйке провалившегося под асфальт авто заплатят 4 млн долларов.