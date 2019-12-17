Автомобиль бросили “среди хлама и мусора“.

Бросили среди мусора: Во время сноса гаражей в Киеве нашли раритетный "Москвич"

Бросили среди мусора: Во время сноса гаражей в Киеве нашли раритетный "Москвич"

В Киеве во время сноса гаражей обнаружили “капсулу времени“ с автомобилем “Москвич-407“ в идеальном состоянии. Об этом сообщает блогер Roma Uracco в своем Facebook.

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К сожалению, с автомобилем поступили не очень уважительно - бросили прямо среди мусора. Сообщается, что об автомобиле блогеру сообщил один из его читателей.

Позже Roma Uracco сам посетил место и убедился, что автомобиль действительно находится по указанному месту, причем бросили его “среди хлама и мусора“.

Ранее сообщалось, что за день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км.