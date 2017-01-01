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В Киеве продают уникальную "Волгу" ГАЗ-21 1957 года с заводским "автоматом"

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Машина, как можно представить, очень редкая - всего было выпущено 700 ГАЗ-21 с АКПП.
В Киеве продают уникальную "Волгу" ГАЗ-21 1957 года с заводским "автоматом"
© auto.ria.com
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В Киеве продают уникальную "Волгу" ГАЗ-21 1957 года с заводским "автоматом"
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В Киеве продают любопытную версию “Волги“ ГАЗ-21 1957 года. Дело в том, что у автомобиля заводская коробка “автомат“. Об авто рассказал ТопЖыр.

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Машина, как можно представить, очень редкая - всего было выпущено 700 ГАЗ-21 с АКПП. Коробка оказалась сложной в конструкции и капризной, а ее ремонт был фактически невозможен в гаражных условиях

В случае поломки многие владельцы таких машин просто выбрасывали сломавшуюся АКПП и ставили на ее место обычную механику. Поэтому таких машин осталось единицы, что объясняет цену - 70 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что в Украине продают редкий советский автобус.

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Теги: ретроавто, интересные авто, Волга ГАЗ-21
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