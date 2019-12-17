Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полный привод и модульная конструкция: В Украине продают редкий советский автобус

Комментариев: 1
КАвЗ-32784 спроектировали в перестройку и запустили в производство с 1991 года.
У данного экземпляра грузопассажирская модификация с турбодизелем и полным приводом
У данного экземпляра грузопассажирская модификация с турбодизелем и полным приводом
auto.ria.com

В Житомире продают раритетный автобус КАвЗ-32784-010 1991 года. Чем интересен автобус рассказал ТопЖыр.

Читай также: Вандалы расписали оскорбительными надписями авто поклонника Зеленского

Автобус редкий, потому что выпускался только до 1998 года - всего было выпущено не больше сотни КАвЗ.

КАвЗ-32784 спроектировали в перестройку и запустили в производство с 1991 года. Среди особенностей автобуса – модульная конструкция, позволявшая собрать из специальных блоков пассажирские, грузопассажирские или грузовые модификации разной длины.

Читай также: Kia запатентовала новый логотип для своих авто - появились фото

У автобусов были бензиновые двигатели ЗМЗ и японские дизели Hino, существовали версии с задним и полным приводом. У данного экземпляра в Житомире грузопассажирская модификация с турбодизелем и полным приводом.

Ранее сообщалось, что Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения.

Поделись:
Теги: ретроавто, интересные авто, советские авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.12.2019, 19:51
Оценка:  0
гость
не разу не встречал,если в перестройку то какой это советский???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь