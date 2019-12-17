Полный привод и модульная конструкция: В Украине продают редкий советский автобус
В Житомире продают раритетный автобус КАвЗ-32784-010 1991 года. Чем интересен автобус рассказал ТопЖыр.
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Автобус редкий, потому что выпускался только до 1998 года - всего было выпущено не больше сотни КАвЗ.
КАвЗ-32784 спроектировали в перестройку и запустили в производство с 1991 года. Среди особенностей автобуса – модульная конструкция, позволявшая собрать из специальных блоков пассажирские, грузопассажирские или грузовые модификации разной длины.
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У автобусов были бензиновые двигатели ЗМЗ и японские дизели Hino, существовали версии с задним и полным приводом. У данного экземпляра в Житомире грузопассажирская модификация с турбодизелем и полным приводом.
Ранее сообщалось, что Hyundai определили больше 35 тысяч разных стилей вождения.
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